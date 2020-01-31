الامارات | الأحبابي يُهدي قميصه الآسيوي لطفل عيناوي

شكرا لقرائتكم خبر عن الأحبابي يُهدي قميصه الآسيوي لطفل عيناوي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب فريق العين، الدولي بندر الأحبابي، صورة على حسابه في «تويتر» تجمعه بالطفل الذي كان قد طلب منه الحصول على قميصه خلال مباراة «الزعيم» أمام بونيودكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وقدم الأحبابي قميصه الذي خاض به تلك المباراة للطفل العيناوي، وذلك عقب الحصة التدريبية التي خاضها العين، مساء أول من أمس، استعداداً لمواجهة فريق الوصل في الدوري.
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