الامارات | ميادة الهاشم.. لاعبة سعودية غيّرت «السيارة» حياتها الرياضية

شكرا لقرائتكم خبر عن ميادة الهاشم.. لاعبة سعودية غيّرت «السيارة» حياتها الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت لاعبة فريق شعلة الشرقية السعودي لكرة القدم، ميادة الهاشم، المشاركة مع فريقها في بطولة نادي العين للسيدات: «إن حياتها تغيّرت بعد السماح للمرأة بقيادة السيارات في المملكة العربية السعودية، وإنها الآن أصبحت متحكمة في إدارة وقتها، بعد أن كانت تعاني الوصول إلى مقر التدريبات والمباريات الرسمية، خصوصاً في ظل عملها في شركة (أرامكو) السعودية مهندسة كيميائية».

وأضافت لـ«الإمارات اليوم»: «إن سيارتها التي تقودها لتسهيل عملية تنقلها بين العمل والمنزل والتدريبات، تتعدى أن تكون مجرد مركبة للتنقل، بل أصبحت مخزناً متحركاً لمعداتها الرياضية». وسمحت المملكة قبل عام وسبعة أشهر للمرأة بقيادة السيارات، تطبيقاً لقرار الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وعن الصعوبات التي كانت تواجهها قبل ذلك، قالت: «كانت المواصلات تأخذ كثيراً من الوقت، وكان ذلك يتطلب مني أن أضع جدولاً صارماً حتى استطيع الحصول على وقت للتدريبات والمباريات». وبجانب ممارسة ميادة الهاشم للعب الكرة، فهي حاصلة على براءة اختراع «طابعة من دون حبر»، للحد من أضرار الحبر والعلب البلاستيكية. في جانب آخر، توّج المنتخب الوطني تحت 19 عاماً بلقب النسخة الأولى لبطولة نادي العين، التي اختمت أول من أمس، بعد أن أنهى المشوار برصيد تسع نقاط، وجاء العين في المركز الثاني، وسوبر سوكر البحريني ثالثاً، والشعلة السعودي في المركز الأخير.

استفادت الهاشم من قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة، فأصبحت تصل بسرعة إلى التدريبات والمباريات.