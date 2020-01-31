الامارات | السدراني يطور مستواه بالكمبيوتر

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف بطل الإمارات والعرب للناشئين، ولاعب نادي الفجيرة للشطرنج، عمار السدراني، عن أنه يتدرب بشكل يومي على تطوير مستواه الذهني بالاستفادة من جهاز الكمبيوتر، بإشراف مدربه الصربي ايغور ميلادينوفيج، لمتابعة المسائل الشطرنجية لأبطال العالم والأساتذة الدوليين، وحلها، لكي يتسنى له أن يكون جاهزاً في المحافل العالمية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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