الامارات | غابش يدخل القفص الذهبي

شكرا لقرائتكم خبر عن غابش يدخل القفص الذهبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل لاعب المنتخب الوطني وفريق نادي الشارقة لكرة السلة للرجال، حمد يعقوب غابش، القفص الذهبي، عقب عقد قرانه الإثنين الماضي. ويعد حمد أكبر أبناء الحكم الدولي يعقوب غابش، ويمتاز اللاعب بكونه من العناصر الأساسية، سواء في المنتخب أو الشارقة على صعيد مركز الجناح، وسبق له أن أحرز مع ناديه في 2018 لقب بطولة الأندية الخليجية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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