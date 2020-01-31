الامارات | زوجة براينت: عائلتي مدمَّرة

شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة براينت: عائلتي مدمَّرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرجت فانيسا براينت عن صمتها، للمرة الأولى، بعد مصرع زوجها كوبي، أسطورة كرة السلة الأميركية السابق، وابنتها جانا، بحادث طائرة مروحية، الأحد الماضي، واعتبرت أن عائلتها «مدمَّرة بالكامل» جراء المأساة.

وكتبت فانيسا، التي تزوجت كوبي عام 2001، رسالة طويلة على موقع «إنستغرام»، الخميس، للتعبير عن حزنها «نحن مدمَّرون بالكامل للفقدان المفاجئ لزوجي الرائع كوبي، الوالد المذهل لبناتنا، وابنتي الجميلة والرائعة والمحبة جانا، والشقيقة المدهشة لناتاليا، بيانكا وكابري».

وجاء تعليق فانيسا بعد ساعات من التعرف إلى جثة براينت (41 عاماً) من بين الجثث التسع لضحايا حادثة تحطم مروحيته.

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وتحطّمت طائرة الهليكوبتر من طراز «سيكورسكي إس 76 ب» في الوقت الذي كان فيه ضباب كثيف يلف المدينة.

وبحسب معلومات تناولتها الصحف الأميركية، فإن بيانات الرحلة أشارت إلى صعوبات ظهرت لدى تحليق الطائرة فوق حديقة الحيوانات في لوس أنجلوس، عندما تم إبلاغ قائد الطائرة بأنه يحلق على علو منخفض.

وبعدها بدقائق قليلة، يبدو أن طائرة الهليكوبتر اصطدمت بتلة ترتفع نحو 520 متراً عن الأرض، قبل أن تشتعل فيها النيران. ولم يكن للطائرة صندوق أسود، إذ لم يكن مطلوباً لهذا النوع من الطائرات.

وتحدث محققو وكالة سلامة النقل الأميركية عن «موقع حادث مروع»، حيث انتشر الحطام على مسافة 200 متر تقريباً.