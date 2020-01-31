الامارات | شايفر: مواجهة الظفرة أصعب من لقاء النصر وعجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن شايفر: مواجهة الظفرة أصعب من لقاء النصر وعجمان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق بني ياس لكرة القدم، الألماني وينفرد شايفر، إن مواجهة الغد، التي ستجمعهم بفريق الظفرة في الجولة 15 لدوري الخليج العربي «ستكون أصعب من المواجهتين السابقتين، اللتين فاز بهما فريق بني ياس على النصر وعجمان على التوالي»، مؤكداً في الوقت نفسه أن فريقه لم يحصل على فرصة جيدة للاستعداد لخوض اللقاء، بسبب ضيق الوقت بين مواجهة «البرتقالي» والظفرة. وقال في المؤتمر الصحافي أمس: «حصلنا على راحة لمدة يوم واحد، ولم تكن كافية للاستعداد بشكل جيد لهذه المواجهة، بجانب أن فريقنا يضم لاعبين شباب، بينما المنافس لديه لاعبون يمتلكون خبرة كبيرة في الدوري».
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نقاط حصل عليهما بني ياس في آخر جولتين، بعد الفوز على النصر وعجمان.
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