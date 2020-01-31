الامارات | مدرب الوصل: أتمنى ألا نخسر أمام العين

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الوصل: أتمنى ألا نخسر أمام العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، أنه يسعى إلى مواصلة النتائج الإيجابية التي حققها في المباريات الماضية، عندما يواجه العين، غداً، في الجولة 15 من دوري الخليج العربي، قائلاً في المؤتمر الصحافي: «نتوقع أن تكون مباراة صعبة، نلعب أمام العين على أرضه، وأتمنى ألا نخسر، إذ لعبنا بشكل جيد في آخر أربع مباريات». وعن خسارة الوصل أمام العين في الدور الأول، قال: «ارتكبنا بعض الأخطاء التي أسهمت في خسارتنا اللقاء، وأتمنى ألا نكرر الأخطاء نفسها، ويجب أن يكون تركيزنا عالياً طوال المباراة».

وأشار إلى أن العين لن يتأثر بالتغييرات التي حدثت في الجهاز الفني وبعض اللاعبين، وقال: «حالة فريق العين لن تتأثر بسبب تغيير الجهاز الفني وبعض اللاعبين، وأرى أنها لن تؤثر في مردود لاعبيه، إذ يظل من أفضل الفرق في دوري الخليج العربي، وكما ذكرت، تركيزي على فريقي، ويجب أن نحاول ألا نستقبل هدفاً، وفي الوقت نفسه نمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين القادرين على إحراز الأهداف».

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أما عن اقتراب الوصل من المراكز الأربعة الأولى، فقال: «لا أركز على ترتيبنا حالياً في الدوري، والأهم منح اللاعبين الثقة حتى لا نخسر المباراة، وعندما نخوض جميع المباريات، سنرى أين موقعنا في لائحة الترتيب، الفارق حالياً بسيط بين جميع الأندية، وليس من المهم الوجود حالياً في المراكز الخمسة الأولى، مقارنة بأن نكون في أحد هذه المراكز مع نهاية المسابقة».

يذكر أن ريجيكامب سبق أن قال في المؤتمر الصحافي، بعد التعادل أمام النصر في الجولة الماضية، إنه سعيد لأن الفريق لم يخسر في المباراة الرابعة على التوالي، لكن مواجهة العين قد تكون أصعب، خصوصاً في ظل تصاعد المستوى لدى العين، بجانب تفوق «الزعيم» تاريخياً على الوصل في مباريات الدوري، كما أن «الزعيم» ليس له بديل عن الفوز حتى لا يتوسع الفارق أكثر مع شباب الأهلي المتصدر.

- يظل العين من أفضل فرق الدوري ولا يتأثر بالتغييرات.