الامارات | الإصابة تهدّد مشاركة كايو أمام الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تهدّد مشاركة كايو أمام الوصل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زاد مدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، من نسبة الشكوك حول مشاركة لاعبه البرازيلي، كايو، في لقاء الوصل بالجولة 15 في دوري الخليج العربي، غداً، إذ قال في المؤتمر الصحافي أمس: «كايو يعاني إصابة ظلت تطارده منذ بداية الموسم، ونحن نرغب في أن يتعافى منها بشكل دائم، من الممكن أن نستعين به في جزء من لقاء الوصل، استراتيجيتي عموماً هي الدفع باللاعب الجاهز، وكما شاهد الجميع فإن كايو غاب عن المباراتين السابقتين أمام خورفكان وبونيودكور وفاز الفريق، بالنسبة لي أنا أثق بكل لاعبي الفريق بمن فيهم البدلاء».
وحول التفوق التاريخي للعين على الوصل في الدوري، قال إنها مجرد أرقام، وتابع: «ليست لها قيمة، فعملياً الوصل فريق قوي ولم يخسر 10 مباريات، وعلينا أن نكون صبورين، وأن نستغل أي فرصة نجدها للتسجيل، كما يهمنا بالدرجة الأولى أن نحقق الفوز».
- قال مدرب العين بيدرو إن التفوق التاريخي لـ»الزعيم» على الوصل لا يعني له شيئا.
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