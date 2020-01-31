شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يتعادل مع سموحة 1-1 في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل الاتحاد السكندري مع ضيفه سموحة بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب «حرس الحدود» بالمكس في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

التعادل منح كل فريق نقطة وحيدة، ليرتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 26 نقطة في المركز الرابع بجدول الدوري، كما ارتفع رصيد سموحة إلى 20 نقطة في المركز الثامن.

تقدم الاتحاد بهدف في الدقيقة 12 عبر خالد عبدالفتاح لاعب سموحة الذي سجل بالخطأ في مرماه، ثم تعادل سموحة عن طريق النيران الصديقة أيضا بهدف في الدقيقة 64 سجله عماد السيد حارس مرمى الاتحاد بالخطأ في مرماه.