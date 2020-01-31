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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة يتعاقد مع نجم سبورتينج براجا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020
أحمد مجدي
حسم نادي برشلونة تعاقده مع المهاجم فرانشيسكو ترينكا لاعب نادي سبورتينج براجا، لينضم لصفوف النادي الكتالوني في الصيف المقبل.
وعلى الرغم من قرار برشلونة بعدم التوقيع مع أي مهاجم في يناير الجاري، لكنه توصل لإتفاق مع نظيره سبورتينج براجا لضم مهاجمهم الشاب عقب نهاية الموسم.
وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية، أنه من المتوقع وصول المهاجم البالغ من العمر 20 عاماً فرانشيسكو ترينكاو، إلى كامب نو في الصيف القادم بمقابل 30 مليون يورو.
وجذب ترينكاو العديد من الأندية الكبرى في أوروبا، لكن برشلونة كان الأسرع في عملية حسم الصفقة مع براجا في شهر يناير، على أن يتم الانتقال بنهاية الموسم. وقد تشهد الصفقة عملية تبادلية، بانتقال أبيل رويز مهاجم فريق برشلونة “ب” إلى سبورتينج براجا. والجدير بالذكر أن فرانشيسكو ترينكاو توج مع منتخب البرتغال ببطولة أمم أوروبا تحت 19 عامًا، عام 2018، وكان هدافًا للبطولة برصيد 5 أهداف.
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