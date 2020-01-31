برشلونة يتعاقد مع نجم سبورتينج براجا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020

أحمد مجدي

‎حسم نادي برشلونة تعاقده مع المهاجم فرانشيسكو ترينكا لاعب نادي سبورتينج براجا، لينضم لصفوف النادي الكتالوني في الصيف المقبل.

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‎وعلى الرغم من قرار برشلونة بعدم التوقيع مع أي مهاجم في يناير الجاري، لكنه توصل لإتفاق مع نظيره سبورتينج براجا لضم مهاجمهم الشاب عقب نهاية الموسم.

‎وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية، أنه من المتوقع وصول المهاجم البالغ من العمر 20 عاماً فرانشيسكو ترينكاو، إلى كامب نو في الصيف القادم بمقابل 30 مليون يورو.

‎وجذب ترينكاو العديد من الأندية الكبرى في أوروبا، لكن برشلونة كان الأسرع في عملية حسم الصفقة مع براجا في شهر يناير، على أن يتم الانتقال بنهاية الموسم. ‎وقد تشهد الصفقة عملية تبادلية، بانتقال أبيل رويز مهاجم فريق برشلونة “ب” إلى سبورتينج براجا. ‎والجدير بالذكر أن فرانشيسكو ترينكاو توج مع منتخب البرتغال ببطولة أمم أوروبا تحت 19 عامًا، عام 2018، وكان هدافًا للبطولة برصيد 5 أهداف.