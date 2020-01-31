شكرا لقرائتكم جماهير الأهلي تحتشد لاستقبال الأهلي في السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وعقب وصول بعثة الفريق، حرصت جماهير الأهلي في السودان، على استقبال اللاعبين في المطار وهتفت الجماهير: "أفريقيا يا أهلي"، وذلك من أجل زيادة الحماس في نفوس لاعبي القلعة الحمراء قبل المواجهة المصيرية كما هتفت الجماهير للاعبين: " التالتة شمال.. بتهز جبال".

ويترأس البعثة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بينما كان في استقبال البعثة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، وسمير عدلى، مدير إدارة العلاقات الخارجية.

أكد السفير حسام عيسى السفير المصري لدى السودان أنه لا يوجد أي قلق على بعثة الأهلي فى أم درمان اليوم استعدادا لمواجهة الهلال السوداني السبت المقبل في مواجهة حاسمة ضمن الجملة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

قال السفير المصري في تصريحات إذاعية، أن الجانب السوداني أظهر تجاوبا كاملا وتعاونا كبيرا، خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد أن التقى بالمسئولين بالداخلية السودانية ومدير قطاع الطوارئ ومدير إدارة التعاون الدولي، ومدير شرطة أم درمان واتفقوا على وضع خطة تأمين لبعثة الأهلي منذ وصولهم اليوم وحتى مغادرتهم للبلاد، وتشمل هذه الخطة توفير 4 سيارات تأمين وأفراد قوات خاصة ستكون مصاحبة للبعثة في كل تنقلاتها.

كشف السفير المصري في السدوان، أنه قام بزيارة نادي الهلال بصحبة كل من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري بالأهلي وكان في استقبالهم د. أشرف الكاردينال رئيس النادي، والذي رحب بوفد الأهلي بشدة وتم الاستجابة لكافة طلبات الأهلي وشاهد عبد الحفيظ وعدلي الملعب الذي سيتدرب عليه الفريق غدا وتم الاستجابة لطلبهم بأن يكون موعد التدريب في نفس موعد المباراة يوم السبت، كما حرص مسؤولي الهلال على تنفيذ طلبات الأهلي الخاصة بفندق الإقامة.

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ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما يأتي النجم الساحلي في المركز الثاني بـ9 نقاط، وهو نفس رصيد الهلال السوداني الذي يحتل المركز الثالث، بينما يقبع بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة وحيدة.

وجاءت قائمة الأهلي تضم 21 لاعبا، هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمود متولي، محمد هاني، أحمد فتحي.

خط الوسط: حسام عاشور، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، وليد سليمان.

خط الهجوم: جيرالدو، أجايي، كهربا، حسين الشحات، مروان محسن، أليو بادجي.