شكرا لقرائتكم حسن شحاتة: أعشق مهارة شيكابالا ..ولن أنسى براعة فتحي أمام دردوجبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى حسن شحاتة، أسطورة نادي الزمالك والمدير الفني التاريخي لمنتخب مصر، عن حبه الشديد لمهارات محمود شيكابالا نجم الفريق الأبيض.

وقال "المعلم" في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه كريم حسن شحاتة على شاشة قناة "الزمالك" :" شيكابالا عندما يصل لفورمته يكون مميز للغاية، وكنت أنصحه دائماً بترك الأطراف واللعب من عمق الملعب".

واستعاد شحاتة ذكرياته مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 2006 قائلاً:" في المباراة النهائية أمام كوت ديفوار قمت بالدفع بأحمد فتحي في قلب الدفاع والجميع اتهمني بالجنون في هذه اللحظة ولكن لن أنسى مطلقاً ما قدمه فتحي في هذه المباراة بعد احكطام السيطرة بشدة على النجم ديدييه دروجبا".