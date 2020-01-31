شكرا لقرائتكم حسن شحاتة: أعشق مهارة شيكابالا ..ولن أنسى براعة فتحي أمام دردوجبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أبدى حسن شحاتة، أسطورة نادي الزمالك والمدير الفني التاريخي لمنتخب مصر، عن حبه الشديد لمهارات محمود شيكابالا نجم الفريق الأبيض.
وقال "المعلم" في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه كريم حسن شحاتة على شاشة قناة "الزمالك" :" شيكابالا عندما يصل لفورمته يكون مميز للغاية، وكنت أنصحه دائماً بترك الأطراف واللعب من عمق الملعب".
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