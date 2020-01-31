شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: حسن شحاتة سبب زيادة شعبية الزمالك في الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال مرتضى في مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع الاعلامي كريم حسن شحاتة:" شحاتة كان سبباً رئيسياً في زيادة شعبية النادي في الخليج والوطن العربي بأكمله بمشواره الرائع مع كاظمة الكويتي وحصوله على أفضل لاعب اٍّسيوي". Advertisements وأضاف رئيس الزمالك:" سعيد للغاية بنصائح حسن شحاتة للاعبي الزمالك وحزين للغاية من الأداء المخزي للفريق أمام وادي دجلة". وأتم حديثه:" اتخذت بعض القرارات ولن أفصح عنها في الوقت الحالي، من أجل اعادة الضبط والربط للفريق الكروي سواء من لاعبين أو جهاز فني".

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