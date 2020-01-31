شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: أتمنى التوفيق للأحمر ولما نوصل للنهائى نبقى نقول أهلي وزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه سعيدا بظهور حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق على قناة النادى الأبيض مؤكدا أن فرحا بنصائح المعلم للاعبين. أضاف مرتضى منصور فى تصريحات تلفزيوينة لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى كريم حسن شحاتة إنه يطالب اللاعبين بتقدير النادى موضحا انه يسعى لإعادة الانضباط للجهاز الفنى بقيادة الفرنسي بارتيس كارتيرون. Advertisements وقال رئيس الزمالك إن مواجهة فريقه أمام بريميرو دى أجوستو الأنجولى فى الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دورى أبطال أفريقيا تعد تحصيل حاصل ولكن الفوز فيها يعتبر مهما. وتحدث منصور عن مواجهة الأهلى والهلال السودانى فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بأبطال أفريقيا قائلا :" نحترم الأهلى وجماهيره ولما نوصل مع بعض للنهائى يبقى نقول أهلى وزمالك ونحزب لأنى دول فرق مصرية".

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