شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: أرسلنا ملفات لـ "كاف" تثبت تلقى اللاعبين تهديدات بالقتل من قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك عن مؤتمر صحفى الأحد المقبل لتحديد موقف الفريق الأبيض من خوض السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى. قال منصور فى تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى كريم حسن شحاتة على قناة الزمالك إن سيرسل مجموعة من الملفات والمستندات للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تؤكد الأجواء العدائية فى قطر وتهديات القتل التى تلقاها اللاعبين. أكد رئيس الزمالك أنه الإدارة أرسلت القائمة الأفريقية للاتحاد الأفريقى لكن لم يوضح أين سيخوض السوبر الأفريقى.

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