شكرا لقرائتكم حسن شحاتة: هدفي الملغي في شباك الأهلي أثار الجدل بالفيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال شحاتة خلال حلوله ضيفاً على برنامج "زملكاوي" عبر شاشة قناة الزمالك مع الاعلامي كريم شحاتة :" هذا الهدف كان مثار جدل كبير في الاتحاد الدولي لكرة القدم". وأضاف:" ثلاثة لاعبين في الأهلي قاموا بتغطية التسلل وهم ماهر همام وحسام البدري ومجدي عبدالغني، ولا يمكن نسيان هذا الهدف".

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