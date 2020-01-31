شكرا لقرائتكم النصر يتعاقد مع عبدالعزيز الدوسري لموسم ونصف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت مع عبدالعزيز الدوسري لمدة سنة ونصف قادماً من صفوف فريق الفيصلي. وكان الدوسري بدأ مسيرته لاعبا للهلال منذ 2007 حتى 2018 قبل أن ينتقل معارا إلى القادسية قبل عامين ومنه إلى الفيصلي في العام الماضي. وتوج الدوسري بأربع بطولات دوري ولقب كأس سوبر و7 في كأس ولي العهد وبطولتي كأس ملك خلال مسيرته.

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