شكرا لقرائتكم عبدالله الزوري لاعباً لنادي الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، يوم الخميس تعاقده مع الظهير الأيسر عبدالله الزوري قادماً من صفوف فريق الوحدة.
وذكر نادي الشباب عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن إدارة النادي نجحت في شراء الفترة المتبقية من عقد اللاعب مع فريق الوحدة. يذكر أن الزوري سبق له تمثيل ناديي الهلال والوحدة.
ويسعى الشباب لتحسين مركزه في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل حاليا المركز التاسع برصيد 22 نقطة من 15 مباراة.
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