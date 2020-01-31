باكو الكاسير ينضم لصفوف فياريال رسميا حتى 2025

تعاقد اليوم الخميس نادى فياريال الإسبانى، رسميا مع المهاجم باكو الكاسير، بصفقة بالميركاتو الشتوي بلغت قيمتها مبلغ 23 مليون يورو تكلفته خزينة فياريال، قادما من فريق رووسيا دورتموند الالماني، من أجل تعزيز هجوم الفريق، وقد بلغ مدة التعاقد مع اللاعب مدة 5 سنوات ونصف، ليستمر مع النادى حتى عام 2025، هذا بحسب ما اعلنته تقارير صحفية إسبانية.

وقد أبدي ألكاسير، رغبته بالمشاركة أساسيا في المباريات المتبقية لهذا الموسم، ولك بهدف التواجد فى قائمة المنتخب الإسباني، والمشارك في بطولة أمم أووربا 2020.

يذكر أن المهاجم الكاسير قد انضم إلى صفوف دورتموند قادما من برشلونة فى بداية الموسم الماضي، وخلال ذلك الموسم عاني إصابات كثيرة خاصة والتي بسببها فقد مكانه الأساسي خاصة بعد تألق الإنجليزي الشاب جادون سانشو، وانضمام الموهبة النرويجية ايرلينج هالاند شهر يناير الحالي