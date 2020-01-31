المقاصة يوقف ميدو 3 مباريات ويغرمه 50 ألف جنيه

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف اللاعب أحمد حسام “ميدو” المدير الفني السابق لفريق مصر للمقاصة لمدة ثلاث مباريات بسبب طرده خلال مباراة الفريق الفيومى أمام بيراميدز ضمن مسابقة الدوري الممتاز التى انتهت بهزيمة المقاصة 1 / 3، وإلزامه بدفع غرامة مالية بقيمة 50 ألف جنيه.

حيث تم اتخاذ قرار الإيقاف نتيجة اعتراض ميدو بشكل غير لائق على حكم المباراة الأخيرة لفريقه أمام بيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدوري، واستخدامه عبارات غير لائقة،أعلن مجلس إدارة نادى مصر للمقاصة هذا القرار عقب الخسارة من فريق بيراميدز بثلاثية مقابل هدف.

الجدير بالذكر أن تلك الإقالة هي الإقالة السادسة بتاريخ ميدو التدريبي القصير، حيث تمت إقالته من كل الفرق التي تولى تدريبها وهى: الزمالك وتولى المهمة على فترتين وتمت إقالته فى الولايتين والإسماعيلي ووادي دجلة والوحدة السعودي وأخيرا مصر للمقاصة.