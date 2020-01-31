شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شحاته : كنت أتمنى وجود طارق حامد فى عهدي مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسن شحاتة المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأسبق إن طارق حامد من أهم لاعبي الزمالك فى الفترة الحالية، موضحا أنه لم يعجبه اعتراض اللاعب على الحكام فى المباريات الأمر الذى يكلفه البطاقات الصفراء والحمراء ويعرضه للإيقاف.

أضاف شحاتة خلال حلوله ضيفا على برنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى كريم حسن شحاتة على قناة الزمالك، إنه دائم التحدث وإسداء النصائح لطارق حامد بعدم الاعتراض على الحكام حتى لا يضيع مجهوده داخل الملعب.

تابع نجم الزمالك الأسبق أن طارق حامد من أكثر اللاعبين اللذين يتميزون بالروح ولا بد أن يتغاضى عن الأشياء الصغيرة التى من شأنها أن تؤثر على شخصيته فى الملعب.

أكد المعلم أنه كان يتمنى وجود لاعب مثل طارق حامد فى صفوف المنتخب وقت قيادته للفراعنة" موصلا :"اللاعبين المصريين من الركيزة الأساية للمنتخب ولا يصح أن يأخذ عنهم فكرة الاعتراض على الحكام".

Advertisements