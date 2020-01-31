شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شحاته : كنت أتمنى وجود طارق حامد فى عهدي مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر
أضاف شحاتة خلال حلوله ضيفا على برنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى كريم حسن شحاتة على قناة الزمالك، إنه دائم التحدث وإسداء النصائح لطارق حامد بعدم الاعتراض على الحكام حتى لا يضيع مجهوده داخل الملعب.
تابع نجم الزمالك الأسبق أن طارق حامد من أكثر اللاعبين اللذين يتميزون بالروح ولا بد أن يتغاضى عن الأشياء الصغيرة التى من شأنها أن تؤثر على شخصيته فى الملعب.
أكد المعلم أنه كان يتمنى وجود لاعب مثل طارق حامد فى صفوف المنتخب وقت قيادته للفراعنة" موصلا :"اللاعبين المصريين من الركيزة الأساية للمنتخب ولا يصح أن يأخذ عنهم فكرة الاعتراض على الحكام".
ويكشف حسن شحاتة فى حلقة الليلة أهم محطات حياته الكروية، لاعبا ومدربا، وأسرار وكواليس البطولات الأفريقية التاريخية للكرة المصرية 2006،2008،2010، ورفضه تدريب منتخب نيجيريا وسر ابتعاده عن التدريب خلال الفترة الأخيرة، كما يكشف فرص المنتخب الوطنى فى تصفيات كأس العالم 2022.
برنامج زملكاوى يقدمه كريم حسن شحاتة ويرأس التحرير عمر الأيوبى، وفى الإعداد الخطيب جمال ومحمد كارم وأسامة عبد العزيز ووائل عباسى وأحمد عمارة وإخراج مدحت عفيفى وبروديوسر أحمد عبد القادر.
وكان حسن شحاتة، نجم الزمالك السابق والمدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، قد علق على الإنذار الذى حصل عليه فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك خلال مباراة فريقه أمام أسوان بالجولة 11 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى فاز بها الفريق الأبيض بهدفين نظيفين.
حسن شحاتة وقال فى تصريحات صحفية سابقة، "مصطفى محمد بدأ يستعيد مستواه كما كان فى أمم أفريقيا الذى ابتعد عنه خلال الفترة الماضية، وأحمد عيد ناشئ الزمالك خامة مبشرة ولديه جرأة".
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