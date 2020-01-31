شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 30 / 1 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 30 / 1 / 2020 العديد من الاخبار الهامة ابرزها، الأهلي يصل السودان لمواجهة الهلال في دوري الأبطال. الأهلي يصل السودان لمواجهة الهلال في دوري الأبطال وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دولة السودان لمواجهة فريق الهلال في التاسعة من مساء بعد غد، السبت، بتوقيت القاهرة والسودان في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. Advertisements تعادل سموحة والاتحاد 1/1 في مباراة الـ "نيران الصديقة" انتهت مباراة الاتحاد السكندري وسموحة بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري ، هدفي اللقاء تم احرازهما بنيران صديقة حيث تقدم الاتحاد السكندري بهدف احرزه مدافع سموحة في مرماه ، وتعادل سموحة بهدف أحرزه حارس مرمي الاتحاد في مرماه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 30 / 1 / 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.