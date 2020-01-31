شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوافق علي عرض الصفاقسي لاستعارة مارسيلو.. واللاعب يوقع علي العقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مسئولو الأهلي علي عرض الصفاقسي لاستعارة حسين السيد ظهير أيسر النادي الأهلي في الوقت الذي تم الاتفاق ان يتضمن العقد بند يمنح النادي التونسي أولوية شراء اللاعب بعد انتهاء مدة الإعارة.

ووقع حسين السيد لاعب الأهلي علي عقود انتقاله للصفاقسي التونسي في الوقت الذي من المقرر أن يطير اللاعب خلال الساعات القادمة للانضمام لفريقه الجديد.

وتلقى النادى الأهلى فاكساً رسمياً من الصفاقسى التونسى يطلب فيه استعارة حسين السيد ظهير أيسر الفريق الأحمر حتى نهاية الموسم .

وكان حسين السيد قد خرج من حسابات السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، حيث لا يشارك مع الأهلى منذ تولى الخواجة السويسرى المسئولية الفنية سبتمبر الماضى فى ظل اعتماد المدرب السويسرى على التونسى على معلول بشكل أساسي، وبديله محمود وحيد ومن ورائهم أيمن أشرف، فى الوقت الذى يرغب اللاعب فى المشاركة فى ظل ابتعاده التام عن المباريات ما جعله يخسر فنيا وماديا.

ودخلت عدة أندية فى مفاوضات مع اللاعب الملقب بمارسيلو، إلا أن المفاوضات فشلت لأسباب مادية وكان أبرز هذه الأندية إنبى والإسماعيلى قبل أن يوافق الأهلي على إنتقال اللاعب للصفاقسي.

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