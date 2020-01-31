شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوافق علي عرض الصفاقسي لاستعارة مارسيلو.. واللاعب يوقع علي العقود والان مع تفاصيل الخبر
ووقع حسين السيد لاعب الأهلي علي عقود انتقاله للصفاقسي التونسي في الوقت الذي من المقرر أن يطير اللاعب خلال الساعات القادمة للانضمام لفريقه الجديد.
وتلقى النادى الأهلى فاكساً رسمياً من الصفاقسى التونسى يطلب فيه استعارة حسين السيد ظهير أيسر الفريق الأحمر حتى نهاية الموسم .
وكان حسين السيد قد خرج من حسابات السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، حيث لا يشارك مع الأهلى منذ تولى الخواجة السويسرى المسئولية الفنية سبتمبر الماضى فى ظل اعتماد المدرب السويسرى على التونسى على معلول بشكل أساسي، وبديله محمود وحيد ومن ورائهم أيمن أشرف، فى الوقت الذى يرغب اللاعب فى المشاركة فى ظل ابتعاده التام عن المباريات ما جعله يخسر فنيا وماديا.
ودخلت عدة أندية فى مفاوضات مع اللاعب الملقب بمارسيلو، إلا أن المفاوضات فشلت لأسباب مادية وكان أبرز هذه الأندية إنبى والإسماعيلى قبل أن يوافق الأهلي على إنتقال اللاعب للصفاقسي.
وصلت مساء اليوم الخميس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دولة السودان لمواجهة فريق الهلال في التاسعة من مساء بعد غد، السبت، بتوقيت القاهرة والسودان في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وتضم بعثة الأهلي المتجهة للسودان 21 لاعبا، هم : شريف أكرامي ، حسام عاشور ، أحمد فتحي ، رامي ربيعة ، ايمن أشرف ، محمد الشناوي ، عمرو السولية ، علي معلول ، حسين الشحات ، محمود كهربا ، جونيور أجاي ، وليد سليمان ، محمد مجدي أفشة ، ياسر أبراهيم ، محمد هاني ، مروان محسن ، على لطفي ، آليو ديانج ، محمود متولي ، آليو بادجي وجيرالدو ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادي.
ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل أمام بطل السودان للتأهل لدور الثمانية في البطولة.
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