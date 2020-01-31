7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 30 / 1 / 2020 فى مقدمتها ، ننشر قائمة الزمالك في السوبر الإفريقي.. 28 لاعبا و15 جهاز فني وإداري الأهلي يصل السودان لمواجهة الهلال في دوري الأبطال وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دولة السودان لمواجهة فريق الهلال في التاسعة من مساء بعد غد، السبت، بتوقيت القاهرة والسودان في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. Advertisements تعادل سموحة والاتحاد 1/1 في مباراة الـ "نيران الصديقة" انتهت مباراة الاتحاد السكندري وسموحة بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري ، هدفي اللقاء تم احرازهما بنيران صديقة حيث تقدم الاتحاد السكندري بهدف احرزه مدافع سموحة في مرماه ، وتعادل سموحة بهدف أحرزه حارس مرمي الاتحاد في مرماه.

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