اهداف مباريات اليوم الخميس 30 / 1 / 2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس الموافق 30 \ 1 \ 2020 مباراتين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري العام المصرى حيث التقي الفريق الأول لكرة القدم للاسماعيلى مع نظيره طلائع الجيش بينما واجه الاتحاد السكندرى فريق سموحة .

تعادل سموحة والاتحاد 1/1 في مباراة الـ "نيران الصديقة"

انتهت مباراة الاتحاد السكندري وسموحة بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري ، هدفي اللقاء تم احرازهما بنيران صديقة حيث تقدم الاتحاد السكندري بهدف احرزه مدافع سموحة في مرماه ، وتعادل سموحة بهدف أحرزه حارس مرمي الاتحاد في مرماه.

بهة النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة الـ 26 محتلا بها المركز الـ 4 في جدول الترتيب، بينما يصبح رصيد فريق سموحة 20 نقطة في المركز الـ 8 من جدول الدوري الممتاز.

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