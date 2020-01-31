جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى .. عبدالله السعيد ينفرد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم الخميس الموافق 30\1\ 2020 مباراتين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري العام المصرى حيث التقي الفريق الأول لكرة القدم للاسماعيلى مع نظيره طلائع الجيش بينما واجه الاتحاد السكندرى فريق سموحة . تعادل سموحة والاتحاد 1/1 في مباراة الـ "نيران الصديقة" انتهت مباراة الاتحاد السكندري وسموحة بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري ، هدفي اللقاء تم احرازهما بنيران صديقة حيث تقدم الاتحاد السكندري بهدف احرزه مدافع سموحة في مرماه ، وتعادل سموحة بهدف أحرزه حارس مرمي الاتحاد في مرماه. Advertisements وياتى جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى كالتالى :

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