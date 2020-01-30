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شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ليفربول: كلوب سيكون أعظم مدرب في تاريخ الريدز والان مع التفاصيل
الخميس 30 يناير 2020
أكد إيان راش، أسطورة نادي ليفربول، على أن الفوز بالدوري هو شرط اعتبار المُدرب يورجن كلوب من أعظم مُدربي الريدز في تاريخه، وشدد على أن كلوب يمتلك شخصية قيادية مثل المُدرب التاريخي للفريق بوب بيزلي الذي فاز بالدوري ست مرات، ودوري أبطال أوروبا 3 مرات.
ويقترب ليفربول أكثر من أي وقت مضى من لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ 1990 حينما قاد كيني دالجليش مسيرة الريدز للفوز بالدوري لآخر مرة في تاريخهم حتى الآن. راش يُشبه كلوب بالمُدرب التاريخي لفريق ليفربول بوب بيزلي
وقال راش :”كلوب لديه فريق عظيم معه، ولكنك بحاجة إلى قائد، بوب بيزلي كان قائدًا، وكذلك كلوب، الجماهير تتفاعل مع ما يقوله، وكذلك اللاعبين”.
وبسؤاله إذا ما كان يُمكن لكلوب أن ينضم لقائمة المُدربين العظماء لنادي ليفربول، قال راش:”لما لا؟، بالفعل ذلك عليك أن تكون ناجحًا، ليس فقط بأن تفوز بدوري أبطال أوروبا، ولكن أن تفوز بالدوري الإنجليزي أيضا”، وأشار لمُعاناة النادي منذ 1990 للفوز بالدوري، مؤكدًا على علو المكانة التي سيحظى بها كلوب لو فاز بالدوري.
وتابع راش حديثه بالقول :”بوب بيزلي اعتاد القول إن أسهل شيء هو أن تفوز بالدوري، أما الأصعب أن تفوز به مرة أخرى وهذا صحيح، ليفربول كان رائعًا السنة الماضية ولكن لم يفز بالدوري، ولكن عليهم أن يكونوا أفضل هذه السنة”.
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