شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي برئاسة الخطيب تصل إلى الخرطوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة رئيس مجلس إدارة النادي، محمود الخطيب، إلى الخرطوم، مساء اليوم الخميس، لخوض المباراة الحاسمة أمام فريق الهلال السوداني، في الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها بعد غد السبت.

وكان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، أعلن قائمة الفريق لمواجهة الهلال، والتي ضمت كلاً من: شريف إكرامي، حسام عاشور، أحمد فتحي، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد الشناوي، عمرو السولية، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايي، وليد سليمان، محمد مجدي أفشة، ياسر إبراهيم، محمد هاني، مروان محسن، على لطفي، أليو ديانج، محمود متولي، أليو بادجي وجيرالدو.

وكان في استقبال البعثة بمطار الخرطوم الدولي سفير مصر في السودان، حسام عيسى، وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية، ووفد من نادي الهلال السوداني، وحشد من جمهور الأهلي في السودان.