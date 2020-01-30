شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكرم رئيس لجنة الاتصال الحكومي ببطولة أفريقيا للكبار والشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور أحمد الشيخ، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، رئيس لجنة الاتصال ببطولتي كأس الأمم الأفريقية للكبار وأمم أفريقيا للشباب تحت 23 عاما، وذلك لما بذله من مجهودات شهد لها جميع من كانوا يعملون في البطولتين، سواء الجهات المتعاونة مع وزارة الشباب والرياضة أو اللجان الرئيسية المختلفة. جاء ذلك بحضور اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجنايني.

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