برشلونة يسحق ليجانيس ويبلغ ربع نهائي الكأس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020

لحق برشلونة بغريمه التقليدي ريال مدريد وأتلتيك بلباو وفياريال وغرناطة وريال سوسييداد إلى ربع النهائي كاس أسبانيا، على أن تبقى بطاقة واحدة تحسم الخميس أيضاً بين إشبيلية ومضيفه ميرانديس من الدرجة الثانية.



وقدم النادي الكتالوني الخميس عرضاً مقنعاً وحسم فوزه السابع من أصل ثماني مواجهات مع ليغانيس دون عناء بفضل ثنائية لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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افتتح التسجيل منذ الدقيقة الرابعة عبر الفرنسي أنطوان غريزمان الذي وصلته الكرة من البرتغالي نيلسون سيميدو، فسددها بين ساقي المدافع وإلى شباك الحارس إيفان كويلار (4).

إضافة هدف ثان قبل الوصول إلى نصف الساعة الأول، وجاء بنكهة فرنسية أيضاً عبر رأسية الدافع كليمان لانغليه إثر ركلة ركنية نفذها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

سجل ميسي الهدف الثالث لأصحاب الأرض بتسديدة تحولت وخدعت كويلار (59)، قبل أن يكمل البرازيلي آرثر المهرجان بهدف رابع بعد أن كان في المكان المناسب لمتابعة الكرة في الشباك بعد محاولتين لأنسو فاتي وميسي (77)، وذلك بعد 5 دقائق على دخوله بدلاً من غريزمان.

وأضاف ميسي هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الخامس بعد تمريرة من البديل الكرواتي إيفان راكيتيتش (89)، مسجلاً هدفه التاسع عشر في 23 مباراة خاضها هذا الموسم ضمن جميع المسابقات.