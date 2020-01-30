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العلا تكتب التاريخ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - العلا

بعد أن احتضنت أول بطولة عالمية في «بولو الصحراء»، جذبت العلا كبار الشخصيات العالمية إلى مواقعها التراثية العريقة، وحلبة البولو الفريدة في قلب العلا المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ليشاهدوا تاريخ المملكة يكتب أمام أعينهم أثناء حضورهم فعاليات البطولة التي أقيمت على مدار عطلة نهاية الأسبوع الماضي، واختتمت بفوز فريق آمالا بقيادة فيغيراس على فريق العلا بقيادة كامبياسو بنتيجة 7-2.

وحظي الزوار بفرصة استثنائية للاطلاع على معالم العلا المذهلة، والتي تعد من أجمل المناطق في العالم وأكثرها إبهارا، حيث تمتزج فيها تقاليد الفروسية العريقة بالمناظر الطبيعية النادرة والآثار التي يعود تاريخها إلى 200 ألف عام، فضلا عن الصخور المحفورة التي توثق الروابط القوية التي جمعت بين سكان هذه المنطقة والخيول.