شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرسل 40 ألف جنيه لأحد المستشفيات لعلاج حكم القسم الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل اتحاد الكرة شيك بمبلغ 40 ألف جنيه لأحد المستشفيات تكاليف علاج الحكم عبد الكريم نصار الذى تعرض لإصابة قوية فى العين خلال مباراة إبشواي و مطر طار سفى القسم الثالث.

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام أنه يتمني الشفاء للحكم عبد الكريم نصار الذى تعرض لإصابة قوية فى عينه نتيجة قيام أحد الجماهير بإلقاء " طوبة " أدت لإصابته فى عينه.

تابع الغندور لـ "الخليج 365 " أنه تم إرسال شيك بمبلغ 40 ألف جنيه وتحمل جميع التكاليف الخاصة باجراء العملية الجراحية للحكم ، إلى جانب تحمل جميع المصاريف الخاصة بالحكم حتى علاج الحكم.

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أضاف الحكم الدولي السابق أن مجلس اللجنة الخماسية برئاسة اتحاد الكرة سيتخذ أجراءات قوية ضد النادي صاحب الملعب.

يذكر أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، رسميًا وقعت عقود تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى مع شركة إسبانية لمدة 3 سنوات ونصف بداية من الدور الثانى من عمر المسابقة هذا الموسم، وذلك بعد وصول موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة على العقد الذى تتخطى مدته فترة تعيين اللجنة الحالية من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والتى تنتهى فى 31 يوليو المقبل.

يتضمن العقد تطبيق تقنية الفيديو فى مصر على سبيل التأجير التمويلى وينتهى بالبيع، والذى يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة فى نهاية مدة التنفيذ (3 سنوات ونصف) ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكا خالصًا لاتحاد الكرة، وأرسلت الشركة الإسبانية خلال الساعات الماضية الدفعة الثانية من الأجهزة والشاشات اللازمة لتطبيق التقنية.

واتفق مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة مع لجنة المسابقات بالجبلاية على أن تراعى تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثانى للدورى عند وضع جدول الدورى، وتم الاتفاق بين مسئولى اللجنة الخماسية والمسابقات على أن تقام 3 مباريات يومياً كحد أقصى فى الدور الثانى، بحيث يتمكن اتحاد الكرة من تطبيق تقنية الفيديو فى جميع مباريات المسابقة.