شكرا لقرائتكم فخر الدين بن يوسف: سعيد بهدفى فى شباك الإنتاج الحربى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأتبع التونسي فخر الدين فى تصريحات عقب اللقاء :”هذا الهدف يمثل دافع كبير لى على تحقيق الإضافة الفنية مع الإسماعيلي ” ، وأن جميع اللاعبين رحبو بى منذ انضمامى وأصبحوا مثل عائلتى لذلك أنا سعيد للغاية بالتواجد ضمن النادى ”.
وأختتم مهاجم الإسماعيلي حديثه :”مهمتى الأساسية تتمثل فى تسجيل الأهداف و أود أن أشكر الجماهير التى ارى حجم مساندتها لى بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى”.
في سياق آخر ، قال محمد بيومى لاعب وسط الفريق أن تعليمات المدير الفنى ديديه جوميز له كان متمثلة فى التمركز بوسط الملعب لمساندة زملائى بالجانب الدفاعى والهجومى
وأتبع فى تصريحات مقتضبة :”فريق الانتاج متماسكا للغاية وارى أن الانتصار عليه يعد بمثابة الست نقاط وليس ثلاثة”.
وواصل :”الفوز يعود لعدة أسباب أهمها فى رأيى نجاح اللاعبين فى تنفيذ تعليمات الجهاز الفنى بجانب المجهود القتالى للجميع فى الملعب”.
وأتم حديثه :”هدفنا اسعاد جماهيرنا واشكر الجهاز الفنى واللاعبين ومجلس الإدارة”.
كانت هذه تفاصيل خبر فخر الدين بن يوسف: سعيد بهدفى فى شباك الإنتاج الحربى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.