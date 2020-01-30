شكرا لقرائتكم فخر الدين بن يوسف: سعيد بهدفى فى شباك الإنتاج الحربى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأتبع التونسي فخر الدين فى تصريحات عقب اللقاء :”هذا الهدف يمثل دافع كبير لى على تحقيق الإضافة الفنية مع الإسماعيلي ” ، وأن جميع اللاعبين رحبو بى منذ انضمامى وأصبحوا مثل عائلتى لذلك أنا سعيد للغاية بالتواجد ضمن النادى ”.

وأختتم مهاجم الإسماعيلي حديثه :”مهمتى الأساسية تتمثل فى تسجيل الأهداف و أود أن أشكر الجماهير التى ارى حجم مساندتها لى بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى”.

في سياق آخر ، قال محمد بيومى لاعب وسط الفريق أن تعليمات المدير الفنى ديديه جوميز له كان متمثلة فى التمركز بوسط الملعب لمساندة زملائى بالجانب الدفاعى والهجومى

Advertisements

وأتبع فى تصريحات مقتضبة :”فريق الانتاج متماسكا للغاية وارى أن الانتصار عليه يعد بمثابة الست نقاط وليس ثلاثة”.

وواصل :”الفوز يعود لعدة أسباب أهمها فى رأيى نجاح اللاعبين فى تنفيذ تعليمات الجهاز الفنى بجانب المجهود القتالى للجميع فى الملعب”.

وأتم حديثه :”هدفنا اسعاد جماهيرنا واشكر الجهاز الفنى واللاعبين ومجلس الإدارة”.