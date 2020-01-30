شكرا لقرائتكم بوني يرافق الاتحاد إلى القصيم استعداداً للرائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل نادي الاتحاد إلى القصيم يوم الخميس استعداداً لمواجهة الرائد في الجولة السادسة عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشارك المحترف الإيفواري ويلفريد بوني في تدريبات الفريق في تحضيراته لملاقاة الرائد دورياً يوم الجمعة بمران فني أجراه على ملعب النادي.

ويحتل الاتحاد المركز الـ12 من جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، بينما يحتل الرائد المركز السادس برصيد 26 نقطة.

وكان الاتحاد قد تعاقد مع بوني لمدة موسم ونصف في صفقة انتقال حر يوم الثلاثاء الماضي.