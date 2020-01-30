الأهلى في معركة مصيرية أمام الهلال.. غياب «صبحى» واختبار طبى لـ«الشناوى».. وحراسة أمنية مشددة على كل تحركات البعثة.. و200ألف لكل لاعب في حالة الفوز

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عصر اليوم الخميس، متجهة إلى السودان، استعداداً لمواجهة الهلال السودانى فى المباراة المصيرية المقرر لها بعد غد السبت فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، التى ستحسم التأهل إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية المؤهلة لمونديال الأندية.

الخطيب يترأس البعثة

ويترأس البعثة محمود الخطيب، رئيس النادى، الذى أصر على القيام بالمهمة لدعم اللاعبين والوقوف خلفهم لتخطى هذه العقبة والاستمرار فى البطولة القارية، وتضم البعثة الجهاز الفنى والإدارى والطبى ومجموعة اللاعبين الذين سيختارهم لمباراة السبت. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

عبدالحفيظ يستقبل اللاعبين

ويستقبل البعثة فور وصولها سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلى حيث سبقا البعثة عصر أمس الأربعاء، لترتيب إجراءات استقبال البعثة وحجز فندق الإقامة، وطمأن السفير حسام عيسى، سفير مصر فى السودان، محمود الخطيب، على التأمين الكامل لبعثة فريق الكرة المتجهة إلى أم درمان منذ لحظة وصولها إلى السودان، مشيراً إلى أنه عقد عدة اجتماعات مع المسئولين فى وزارة الداخلية السودانية التى أكدت توفير التأمين الكامل لبعثة الأهلى، فى ظل العلاقات التاريخية التى تربط الشعبين.

السفير المصري بالسودان

وكشف السفير المصرى خلال اتصاله الهاتفى برئيس الأهلى إلقاء الشرطة السودانية القبض على بعض المحرضين الذين عمدوا إلى إثارة الفتنة من خلال بث فيديوهات لا تعبر عن عمق العلاقة بين مصر والسودان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وقال السفير حسام عيسى إن العلاقات بين الشعبين العربيين ضاربة فى أعماق التاريخ، ولا يمكن أن تتأثر بكتابات أو فيديوهات مغرضة، هدفها النيل من العلاقة الوطيدة بين شطرى وادى النيل.

200ألف لكل لاعب

فى نفس السياق، أبلغ محمود الخطيب لاعبى الفريق برصد 200 ألف جنيه يتم صرفها بشكل فورى حال تخطى دور المجموعات، مؤكداً أنها بدعم من تركى آل الشيخ، الرئيس الشرفى للنادى، كما أكد رئيس النادى للاعبين أن ثقته كبيرة فيهم من أجل التأهل، مطالباً إياهم بالتركيز الكامل فى المباراة والإصرار على الفوز من أجل الصعود.

Advertisements

مران خفيف

ويخوض الفريق الأول عقب وصوله مراناً خفيفاً فى أحد الملاعب القريبة، على أن يخوض مرانه الأساسى والأخير غداً الجمعة على ملعب المباراة فى أم درمان، يعقبه مؤتمر صحفى لفايلر ومدرب الهلال السودانى، وتأكد غياب رمضان صبحى، جناح الفريق، رغم مشاركته فى التدريبات الجماعية، وذلك بعد تحذيرات من الطبيب الألمانى الذى راسله خالد محمود بأشعة اللاعب وفضل عدم الاستعجال فى عودته وطالبه براحة تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

مخاوف كبيرة

فى السياق ذاته تدور مخاوف كبيرة من عدم لحاق محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق بمباراة الهلال السودانى مساء السبت المقبل، وذلك بسبب إصابته بكدمة فى الظهر، إلا أن اللاعب أصر على السفر مع الفريق إلى السودان فى محاولة لتجهيزه للمشاركة فى المباراة، ويخضع الحارس الدولى لاختبار طبى اليوم لحسم موقفه النهائى. فى الوقت الذى يحسم السويسرى رينيه فايلر موقفه من إجراء تعديلات على تشكيل الفريق فى مباراة السبت، خاصة فى مركز خط الدفاع والوسط، حيث يدرس المدير الفنى مشاركة محمود متولى فى خط الوسط بجوار عمرو السولية لزيادة التأمين الدفاعى والحفاظ على نظافة الشباك.

أخبار السودان

وفي نفس السياق، كشفت صحيفة "أخبار السودان"، عن تحذيرات الفاتح النقر المدير الفني لفريق الهلال السوداني، قبل مواجهة الأهلي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأكدت الصحيفة أن النقر عقد جلسة مع اللاعبين قبل المواجهة المنتظرة والمرتقبة، حيث حذر النقر لاعبيه من ترك المساحات أمام لاعبي الأهلي، كما ركز على نقاط القوة الضعف في الفريق الأحمر.

الفاتح النقر يطالب بعدم ارتكاب أي أخطاء

فيما طالب مدرب الهلال الجديد لاعبيه، بعدم ارتكاب أي أخطاء بالقرب من منطقة الجزاء، وكذلك الضغط بشكل عالي على منتصف ملعب الأهلي.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الهلال يوم السبت المقبل، بأم درمان في مباراة مصيرية للفريقين، حيث يحتاج المارد الأحمر للتعادل فقط من أجل التأهل لدور الثمانية فيما يحتاج الهلال للفوز للتأهل بشكل رسمي.