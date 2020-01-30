دربي الاسكندرية ينتهي متعادلا بالنيران الصديقة









اسماء السيد - انتهى دربي الاسكندرية بين الاتحاد السكندري وضيفه سموحة متعادلا بالنيران الصديقة 1-1 الخميس بملعب المكس في ختام المرحلة الخامسة عشرة من الدوري المصري لكرة القدم.

وتقدم الاتحاد السكندري عن طريق مدافع سموحة خالد عبد الفتاح (12 خطأ في مرماه)، وعادل سموحة عن طريق عماد السيد حارس الاتحاد (64) بعدما حول الكرة العرضية بيديه في مرماه.

واهدر الفريقان عدة فرص كانت كفيلة بتغيير النتيجة ومنح الفوز لاي منهما، وتحديدا مهاجما سموحة حسام حسن والوافد الجديد صلاح محسن معارا من الاهلي، وخالد قمر والعاجي رزاق سيسه مهاجما الاتحاد السكندري.

وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد السكندري رصيده الى 26 نقطة وأصبح رابعا بفارق نقطة أمام الزمالك الذي يملك مباراتين مؤجلتين، فيما رفع سموحة الذي غاب عنه الفوز للمرحلة الخامسة تواليا، رصيده الى 20 نقطة في المركز الثامن.

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واقتنص الإسماعيلي فوزًا ثمينا من ضيفه الإنتاج الحربي 3-2 على ملعب الإسماعيلية.

وتقدم الاسماعيلي مبكرا عن طريق مدافعه محمد هاشم (6)، ثم عادل الانتاج الحربي بركلة جزاء نفذها معاذ الحناوي (22)، قبل أن يعود اصحاب الارض للتقدم مجددا بركلة جزاء نفذها باهر المحمدي (29).

ومع بداية الشوط الثاني، ادرك البديل محمد رجب التعادل للضيوف (55)، الا ان الوافد الجديد التونسي فخر الدين بن يوسف منح الاسماعيلي الفوز (68) ونقاط المباراة الثلاث، رافعا رصيد فريقه الى 21 نقطة في المركز السابع، فيما ظل الانتاج الحربي في المركز السادس بفارق الاهداف بعدما تجمد رصيده عند 21 نقطة.