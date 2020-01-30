دورتموند يعلن رحيل ألكاسير ما يعزز إمكانية التعاقد مع جان

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أصبح الإسباني باكو ألكاسير الخميس أول ضحايا الانطلاقة المذهلة للنروجي الواعد إرلينغ هالاند في فريق بوروسيا دورتموند، إذ تم الاعلان عن مغادرته لصفوف الفريق الألماني نحو فياريال الإسباني، ما فتح الباب أمام امكانية التعاقد مع الألماني امري جان من يوفنتوس الإيطالي.

وأفادت تقارير أن الكاسير البالغ من العمر 26 عاما كلف الفريق الإسباني 30 مليون يورو (33 مليون دولار)، بما في ذلك المكافآت، بعد التوقيع على صفقة تمتد حتى عام 2025 للعودة إلى بلاده بعد 18 شهرا فقط قضاها في ألمانيا.

وقال مايكل تسورك المدير الرياضي في دورتموند في بيان "نود أن نشكر باكو ألكاسير على أدائه في دورتموند ونتمنى له الصحة الجيدة وأقصى نجاح رياضي في المستقبل".

وكان المهاجم انضم إلى دورتموند على سبيل الإعارة من برشلونة في آب/أغسطس 2018، وحقق بداية رائعة إذ سجل سبعة أهداف في أول أربع مباريات له، قبل أن يتم تحويل عقده إلى لاعب دائم في شباط/فبراير الماضي عندما دفع النادي الألماني 23 مليون يورو، لكن مستواه تراجع كثيرا منذ ذلك الحين وتعرض للإصابة.

وتلاشت آمال ألكاسير في الحفاظ على مركزه بعد البداية الأكثر من رائعة للاعب النروجي الشاب هالاند (19 عاما) الذي سجل خمسة أهداف في أول مباراتين له (شارك لمدة 59 دقيقة فقط)، منذ انضمامه من سالزبورغ النمسوي الشهر الماضي مقابل 20 مليون يورو.

وفتح باب التخلي عن ألكاسير الباب أمام الفريق الألماني للتعاقد مع جان قبل اغلاق فترة الانتقالات الشتوية الجمعة، لاسيما ان تَوَفُر المال كان العقدة التي وقفت في وجه اكتمال الاتفاق مع "السيدة العجوز".

ويسعى دورتموند من خلال التعاقد مع الألماني إلى تعزيز خط الوسط كغطاء للاعب الدنماركي المصاب توماس ديلاني.

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وكان المدرب السويسري لدورتموند لوسيان فافر حذراً حيث قال في وقت سابق "لم يتم اتخاذ قرار نهائي" بخصوص لاعب الوسط الدفاعي جان البالغ من العمر 26 عاما، والذي شارك في 25 مباراة مع ألمانيا.

واشارت مجلة "كيكر" الألمانية إلى احتمال ان تبلغ قيمة صفقة انتقال جان من يوفنتوس حوالي 23 مليون دولار.

ووفقا للتقارير، وافق جان على شروط دورتموند، لكن الناديين لا يزالان بحاجة إلى تسوية التفاصيل.

ويستضيف دورتموند أونيون برلين السبت وهو يتطلع للانتقام من "الذكرى السيئة"، كما أسماها فافر، بعد هزيمة فريقه المفاجئة 1-3 في العاصمة عندما التقيا ذهابا في آب/أغسطس الماضي.

ويأمل مشجعو دورتموند أن يكون هالاند أساسيا للمرة الأولى بعدما قال فافر "من الممكن ذلك، سنرى".

وكشف هالاند أنه على ما يرام مع دوره الحالي كبديل، موضحا "عندما أكون على مقاعد البدلاء، أكون متحمسا جدا للمشاركة".