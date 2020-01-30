البولندي بيونتيك من ميلان إلى هرتا برلين مقابل 27 مليون يورو

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي إنستجرام

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أعلن هرتا برلين الألماني الخميس عن تعاقده مع المهاجم الدولي البولندي كريستوف بيونتيك من ميلان الإيطالي مقابل 27 مليون يورو، اضافة الى ثلاثة ملايين كحوافز، دون أن يعطي أي تفاصيل بشأن مدة العقد.

وبعد تألق ملفت الموسم الماضي حين سجل 13 هدفا في 19 مباراة خاضها في الدوري الإيطالي مع جنوى، قرر ميلان ضم بيونتيك في كانون الثاني/يناير 2019 حيث واصل عروضه المميزة بتسجيله 9 أهداف في 18 مباراة في الدوري و11 في 21 خاضها في جميع المسابقات مع النادي اللومباردي.

لكن ابن الـ24 عاما عانى هذا الموسم، حيث اكتفى بأربعة أهداف في 18 مباراة ما تسبب بتراجع أسهمه في الفريق، لاسيما في ظل وجود الوافد الجديد من ليل الفرنسي المهاجم البرتغالي الشاب رافايل لياو (20 عاما) وعودة النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش (38 عاما) الى النادي اللومباردي.