النصر مهدد بالتنازل على الصدارة بسقوطه في فخ ضمك

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أصبح النصر "بطل الشتاء" مهدداً بفقدان صدارته للدوري السعودي، عقب تعادله (1-1) أمام مضيفه ضمك، في اللقاء الذي جرى اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في افتتاح منافسات الجولة 16 للبطولة .

وكان النصر في طريقه لتلقي هزيمته الثالثة هذا الموسم بعد أن تخلف في الدقيقة 52 بهدف الجزائري فاروق شافعي، وذلك حتى الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع حين أنقذ نقطة بواسطة ركلة جزاء نفذها المغربي عبدالرزاق حمدالله.

ورفع النصر رصيده إلى 34 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن الهلال الذي يتواجه الجمعة مع أبها على نفس الملعب، فيما رفع ضمك رصيده إلى 10 نقاط وبقي في المركز الأخير.

واندفع النصر للهجوم منذ البداية لكن هجماته لم تشكل خطورة، حتى صوب المغربي عبدالرزاق حمدالله كرة قوية تصدى لها الحارس الجزائري مصطفى زغبة وحولها لركنية (14).

ومن هجمة منسقة، كاد النصر أن يأخذ الأسبقية لولا القائم الذي تصدى لكرة عبدالرزاق حمدالله (23). وواصل الحارس زغبة تألقه عندما تصدى لكرة النيجيري احمد موسى وأمسكها ببراعة (27)، ثم ومن هجمة مرتدة كاد ضمك أن يخطف هدفاً لولا براعة المدافع نايف الماس الذي أبعد الكرة عن منطقة الخطر (36).

وفي الشوط الثاني، واصل النصر أفضليته لكن الهدف جاء معاكسا إثر كرة ركنية ارتقى لها الجزائري فاروق شافعي ولعبها على يسار الحارس الأسترالي براد جونز (52).

ولاحت فرصة معادلة النتيجة للنصر عندما واجه احمد موسى المرمى لكنه أطاح بالكرة فوق العارضة (77).

وذاد مصطفى زغبة عن مرماه ببسالة عندما تصدى لرأسية فهد الجميعة ببراعة (87)، وصولا الى الوقت بدل الضائع الذي حصل فيه النصر على ركلة جزاء نفذها عبدالرزاق حمدالله ولعبها قوية على يسار زغبة.

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واستعاد الاتفاق نغمة الانتصارات عندما حول تأخره أمام الوحدة بهدف إلى فوز 3-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وتقدم الوحدة بهدف الفرنسي يوسف نياكاتي (7)، ورد الاتفاق بثلاثية السنغالي سليمان دوكارا (11) وهزاع الهزاع (52) وسعيد الربيعي (90+4).

وصعد الاتفاق إلى المركز العاشر برصيد 20 نقطة، بينما بقي الوحدة رابعاً برصيد 27 نقطة.

ملخص مباراة ضمك والنصر:

ملخص مباراة الاتفاق والوحدة: