تعرف على قائمة الزمالك في السوبر الإفريقي

قام الجهاز الفني لنادي الزمالك بإرسال قائمة الفريق اليوم الخميس التي سيدخل بها السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي، في المباراة المحدد لها يوم 14 من شهر فبراير المقبل إلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، ويشارك الزمالك في هذه البطولة بصفته بطل الكونفدرالية في نسخته الماضية بينما يشارك الترجي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد ، محمود جنش، محمد أبو جبل ، محمد صبحى.

الدفاع: أحمد عيد، عبد الله جمعة، محمود علاء، محمد عبد السلام، محمد عبد الغني، حازم إمام، محمود حمدي الونش، محمد عبد الشافي.

الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد، محمد حسن.

وسط الهجوم: محمد عنتر، أشرف بن شرقي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، إسلام جابر، محمود عبد الرازق “شيكابالا”، كريم بامبو، مصطفي فتحي، محمد أوناجم.

الهجوم: مصطفي محمد، عمر السعيد، كاسونجو، إمام عاشور (الغير مقيد إفريقياً).