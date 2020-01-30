شكرا لقرائتكم خبر عن بعد كوباية شاي "كارتيرون".. أغرب "تقاليع" اللاعبين والمدربين في الايجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دائماً ما ترصد عدسات الكاميرات ، مشاهد ووقائع غريبة في الدوري المصري سواء من اللاعبين أو مدربين ، اقطات دائماً تثير الدهشة والاستغراب للمتابعيين خاصة في السوشيال ميديا ، وكان اخرها الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب فريق الزمالك حيث كان يتناول "الشاي" خلال أحداث مباراة فريقه ضد وادي دجلة والتي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب "السلام" ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

ورصدت عدسات الكاميرات كارتيرون أثناء وقوفه بالمنطقة الفنية لإعطاء التعليمات للاعبي الزمالك ممسكًا بكوب بلاستيك من "الشاي" يتناوله أثناء سير المباراة، في لقطة غريبة أثارت دهشة واستغراب متابعي المباراة.

- "مصاصة" عصام الحضري: - "مصاصة" عصام الحضري: مباراة الزمالك ووادي دجلة بالدوري الممتاز عام 2015، ظهر عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق بـ"مصاصة" أثناء دخوله ملعب المباراة فى لقطة غريبة على الحارس الدولي وقتها.

مصاصة الحضري

- "شاي بلبن" محمد صلاح: وكأن مباراة الزمالك ودجلة مكتوب لها ظهور اللقطات الغريب، خيث ظهر محمد صلاح مدرب الزمالك وقتها ضمن الجهاز الفني للبرتغالي باتشيكو وهو يتناول كوب شاي بلبن وبرر ذلك بأنه كان صائمًا، وتناوله ليفطر به حتي انتهاء المباراة. Advertisements

- باسم مرسي مع الموزة : - باسم مرسي مع الموزة : وفي لقطة طريفة ظهر لاعب الزمالك السابق شوقي السعيد وهو يطعم زميله باسم مرسي موزة أثناء جلوسهما على دكة بدلاء الزمالك خلال مباراته ضد رينجرز النيجيري في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2017.

- موبايل صلاح ورمضان: - موبايل صلاح ورمضان: ظهر الثنائي صلاح محسن ورمضان صبحي على دكة البدلاء المنتخب الأوليمبي أثناء مباراة ودية ضد منتخب السعودية، والقيام باللعب في تليفوناتهم خلال المباراة.



رمضان صبحي وصلاح محسن

- "قطرة" حمادة طلبة

شهدت مباراة الزمالك مع وادي دجلة بالدوري الممتاز عام 2014 لقطة غريبة من حمادة طلبة لاعب الأبيض السابق أثناء قيامه بوضع "قطرة للعين" أثناء جلوسه على مقاعد بدلاء الزمالك.