رواندا تستضيف الألعاب الإفريقية الثانية للأولمبياد الخاص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تابع الناميبي خلال حفل ختام الألعاب الأوليمبية أن جميع الوفود التى شاركت فى الاوليمبياد الخاص وجهو الشكر للقائمين على الدورة وحسن التنظيم و الإستقبال.
وتأتي إقامة الألعاب في نهاية شهر يناير 2020 تزامنًا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمة الاتحاد الأفريقي تحمل في طيها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذي يحظى به ذوي الإعاقة الفكرية من خلال فترة تولى الرئيس السيسي، وتعد انعكاسًا للمكانة البارزة التي تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني، حيث يقع مقر الرئاسة الإقليمية بالقاهرة، كما أن الرئيس الإقليمي مصري الجنسية.
وتقام الألعاب في أربع رياضات وهي كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوي خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير 2019، بمشاركة 42 دولة أفريقية.
يواصل الهلال الأحمر المصري تأمين الدورة الإفريقية للأولمبياد الخاص"ذوى الاحتياجات الخاصة"، التى تقام حاليا فى القاهرة بمشاركة 19 دولة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ونجح فرق التطوع لدى الهلال أمس فى تقديم الإسعافات الأولوية لعدد 67 مصابا "جزع فى اليد، إصابات فى الرقبة، وإصابه فى العضلات، كدمات فى الكتف، شد عضلى، كدمات باليد"، وذلك باستاد القاهرة والدفاع الجوى، بجانب تقديم أوجه الرعاية الطبية الفورية والدعم النفسي، والدفع بأطباء فى مجال إصابات الملاعب ضمن الفرق الطيبة الموجودة فى الملاعب والصالات المغطاة.
وقالت الدكتورة مؤمنة كامل، الأمين العام للهلال الأحمر المصرى، إن الهلال الأحمر يقدم كافة الرعاية الطبية في العيادات الخاصة بالفنادق، المقيم بها الوفود المشاركة فى الدورة الإفريقية للأولمبياد الخاص، من خلال أطباء متخصصين على مدار الساعة، بجانب متابعة الفرق الميدانية والأطباء وفرق خدمات الدعم النفسي وتقديم الدعم السريع لهم في حالات الطوارئ، كما تقدم الغرفة المساعدة السريعة والتواصل مع هيئة الإسعاف المصرية لسرعة الإمداد بسيارات الإسعاف خلال الأحداث.
من جانبه، أوضح الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيدي للهلال الاحمر المصرى، أن خطة الهلال الأحمر تقوم على تغطية المسابقات التى تقام فاعليتها فى استاد القاهرة والدفاع الجوي وتشمل الملاعب، الصالات المغطاة، الكشف الطبي، وذلك بعدد 100 متطوع بفرق متخصصة في الإسعافات الأولية وتقديم الرعاية الطبية الفورية وخدمات الدعم النفسي، والدفع بأطباء فى مجال إصابات الملاعب ضمن الفرق الطيبة الموجودة فى الملاعب والصالات المغطاة، لافتا إلى أن غرفة العمليات تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة الفرق الميدانية والأطباء وفرق خدمات الدعم النفسى وتقديم الدعم السريع لهم في حالات الطوارئ.
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