شكرا لقرائتكم خبر عن رواندا تستضيف الألعاب الإفريقية الثانية للأولمبياد الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن الناميبي تشارلز نيامبي رئيس الأولمبياد الخاص الإفريقي، إستضافة رواندا للألعاب الإفريقية الثانية المقرر اقامتها عام 2024 ، و أضاف "نيامبي" أن مصر أبهرت القارة السمراء بتنظيم عال المستوى أشاد به جميع الوفود المشاركة بالألعاب الأولى فى الأوليمبياد الخاص.

تابع الناميبي خلال حفل ختام الألعاب الأوليمبية أن جميع الوفود التى شاركت فى الاوليمبياد الخاص وجهو الشكر للقائمين على الدورة وحسن التنظيم و الإستقبال.

وتأتي إقامة الألعاب في نهاية شهر يناير 2020 تزامنًا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمة الاتحاد الأفريقي تحمل في طيها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذي يحظى به ذوي الإعاقة الفكرية من خلال فترة تولى الرئيس السيسي، وتعد انعكاسًا للمكانة البارزة التي تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني، حيث يقع مقر الرئاسة الإقليمية بالقاهرة، كما أن الرئيس الإقليمي مصري الجنسية.

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وتقام الألعاب في أربع رياضات وهي كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوي خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير 2019، بمشاركة 42 دولة أفريقية.