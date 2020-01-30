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شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الخميس 30 / 1 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس الموافق 30\1\ 2020 مباراتين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري العام المصرى حيث التقي الفريق الأول لكرة القدم للاسماعيلى مع نظيره طلائع الجيش بينما واجه الاتحاد السكندرى فريق سموحة .
تعادل سموحة والاتحاد 1/1 في مباراة الـ "نيران الصديقة"
انتهت مباراة الاتحاد السكندري وسموحة بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري ، هدفي اللقاء تم احرازهما بنيران صديقة حيث تقدم الاتحاد السكندري بهدف احرزه مدافع سموحة في مرماه ، وتعادل سموحة بهدف أحرزه حارس مرمي الاتحاد في مرماه.
فخر الدين يقود الاسماعيلي للفوز علي الإنتاج الحربي 3-2
نجح فريق الاسماعيلي في الفوز علي الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين علي استاد الاسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر ببطولة الدوري.
نجح فريق الاسماعيلي في الفوز علي الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين علي استاد الاسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر ببطولة الدوري.
أحرز أهداف الاسماعيلي كل من محمد هاشم وباهر محمدي والتونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 6 و 29 و68 علي الترتيب ، فيما أحرز هدفي الانتاج الحربي معاذ الحناوي من ركلة جزاء في الدقيقة 22، ومحمد رجب في الدقيقة 55 من زمن المباراة .
وبهذه النتيجة يستمر الانتاج الحربى في المركز السادس برصيد 21 نقطة ، فيما ارتفع ترتيب الإسماعيلى إلي المركز السابع بجدول الدوري برصيد 21 نقطة .
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