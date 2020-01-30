نتائج مباريات اليوم الخميس 30 / 1 / 2020

انتهت مباراة الاتحاد السكندري وسموحة بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري ، هدفي اللقاء تم احرازهما بنيران صديقة حيث تقدم الاتحاد السكندري بهدف احرزه مدافع سموحة في مرماه ، وتعادل سموحة بهدف أحرزه حارس مرمي الاتحاد في مرماه.

فخر الدين يقود الاسماعيلي للفوز علي الإنتاج الحربي 3-2

نجح فريق الاسماعيلي في الفوز علي الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين علي استاد الاسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر ببطولة الدوري.

Advertisements

نجح فريق الاسماعيلي في الفوز علي الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين علي استاد الاسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر ببطولة الدوري.

أحرز أهداف الاسماعيلي كل من محمد هاشم وباهر محمدي والتونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 6 و 29 و68 علي الترتيب ، فيما أحرز هدفي الانتاج الحربي معاذ الحناوي من ركلة جزاء في الدقيقة 22، ومحمد رجب في الدقيقة 55 من زمن المباراة .

وبهذه النتيجة يستمر الانتاج الحربى في المركز السادس برصيد 21 نقطة ، فيما ارتفع ترتيب الإسماعيلى إلي المركز السابع بجدول الدوري برصيد 21 نقطة .