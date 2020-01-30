جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى .. الأهلى يتصدر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مباراة الاتحاد السكندري وسموحة بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري ، هدفي اللقاء تم احرازهما بنيران صديقة حيث تقدم الاتحاد السكندري بهدف احرزه مدافع سموحة في مرماه ، وتعادل سموحة بهدف أحرزه حارس مرمي الاتحاد في مرماه.

بهة النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة الـ 26 محتلا بها المركز الـ 4 في جدول الترتيب، بينما يصبح رصيد سموحة 20 نقطة في المركز الـ 8 من جدول الدوري.

فخر الدين يقود الاسماعيلي للفوز علي الإنتاج الحربي 3-2 نجح فريق الاسماعيلي في الفوز علي الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين علي استاد الاسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر ببطولة الدوري. بدأ طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم امام سموحة ضمن مباريات الجولة الـ 15 بالدوري ، وتضمن تشكيل الاتحاد السكندري كل من : Advertisements عماد السيد في حراسة المرمي ، امامه الرباعي السيد سالم وإسلام جمال ومحمود رزق ومحمود شعبان ، وفي الوسط نور السيد ومانجا واكوي ، وفي الهجوم احمد رفعت وخالد قمر ورزاق سيسيه. فيما اعلن حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة تشكيل فريقه لمباراة اليوم ، والذي ضم كل من : الهاني سليمان في حراسة المرمي ، ويوسف ديوب وصلاح محسن ورجب نبيل واحمد حمص وحسام حسن وشريف رضا ومحمد كوفي ومحمد طلعت واحمد أبو الفتوح وخالد عبد الفتاح.

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