سوبر كورة .. قائمة السوبر الإفريقى تكشف اقتراب رحيل بوطيب عن الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت قائمة السوبر الإفريقى بالزمالك، إن أيام المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق الأبيض، باتت معدودة داخل قلعة ميت عقبة، حيث أرسل مسؤولو الأبيض قائمة تضم 28 لاعبا إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، خلت من اسم بوطيب، ضمن الاستعدادات لخوض بطولة السوبر الافريقي أمام الترجي التونسى، فى المباراة المحدد لها يوم 14 من شهر فبراير المقبل، فى البطولة التى يشارك فيها الزمالك بصفته بطل الكونفدرالية فى نسخته الماضية بينما يشارك الترجى بصفته بطل دورى أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الزمالك المرسلة إلى الكاف للسفر إلى قطر كالتالى: حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمود جنش – محمد صبحى. Advertisements الدفاع: أحمد عيد - حازم إمام - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي. الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن. وسط الهجوم: يوسف أوباما - إسلام جابر -محمد عنتر - أحمد سيد زيزو - كريم بامبو- محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم. الهجوم: مصطفي محمد - عمر السعيد – كاسونجو، وذلك إلى جانب صانع الألعاب إمام عاشور الغير مقيد إفريقياً. وجاء إرسال الزمالك لقائمته إلى الكاف قبل نهاية المهلة المحددة التى أوضحها الاتحاد الإفريقى فى خطابه إلى الزمالك بشأن ضرورة إرسال أسماء بعثة الفريق قبل نهاية المهلة التى حددها الكاف وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك من قبل رفضه خوض السوبر فى قطر إلا إن الأبيض حصن نفسه من أي أمر بإرسال قائمة البعثة حيث سيصدر رئيس نادى الزمالك بعد دراسة الموقف كاملا القرار الرسمى بشأن المسألة.

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