شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة الحسم أمام الهلال السوداني .. 4 لقطات نصبت إكرامى "بديل آمن" فى عرين الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من تواجده على مقاعد البدلاء فى أكثر من مباراة مؤخراً ، إلا أن شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي يثبت يوماً بعد يوم أنه أحد الحراس الكبار داخل القلعة الحمراء ، بسبب إلتزامه وعدم إثارته المشاكل على الرغم من تاريخه الكروي الكبير مع الأهلي أو منتخب مصر.

يعتمد الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر على الحارس محمد الشناوي وثقة الجهاز الفني فى تواجد شريف إكرامي كحارس ثاني فى حالة تعرض الشناوي للإصابة أو الغياب لأسباب فنية.

يتواجد إكرامي فى قائمة الأهلي التى وصلت قبل قليل إلى السودان لمواجهة الهلال السوداني في التاسعة من مساء بعد غد، السبت، بتوقيت القاهرة والسودان في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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وتضم بعثة الأهلي21 لاعبا، هم : شريف أكرامي ، حسام عاشور ، أحمد فتحي ، رامي ربيعة ، ايمن أشرف ، محمد الشناوي ، عمرو السولية ، علي معلول ، حسين الشحات ، محمود كهربا ، جونيور أجاي ، وليد سليمان ، محمد مجدي أفشة ، ياسر أبراهيم ، محمد هاني ، مروان محسن ، على لطفي ، آليو ديانج ، محمود متولي ، آليو بادجي وجيرالدو ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادي.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل أمام بطل السودان للتأهل لدور الثمانية في البطولة.

أكد السفير حسام عيسى السفير المصري لدى السودان أنه لا يوجد أي قلق على بعثة الأهلي فى أم درمان استعدادا لمواجهة الهلال السوداني السبت المقبل في مواجهة حاسمة ضمن الجملة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

قال السفير المصري في تصريحات إذاعية، أن الجانب السوداني أظهر تجاوبا كاملا وتعاونا كبيرا، خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد أن التقى بالمسئولين بالداخلية السودانية ومدير قطاع الطوارئ ومدير إدارة التعاون الدولي، ومدير شرطة أم درمان واتفقوا على وضع خطة تأمين لبعثة الأهلي منذ وصولهم اليوم وحتى مغادرتهم للبلاد، وتشمل هذه الخطة توفير 4 سيارات تأمين وأفراد قوات خاصة ستكون مصاحبة للبعثة في كل تنقلاتها.