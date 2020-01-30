شكرا لقرائتكم خبر عن بطل أولمبياد خاص يهدي حسين فهمى ميداليته تقدير لدوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ووجه "فهمي" خلال الحفل الختامي الشكر للجميع بداية من المتطوعين والإعلام واللاعبين عن مساعدتهم في تنظيم البطولة متمنيا التوفيق الجميع في البطولات المقبلة. وعقب الكلمة قام أحد اللاعبين المتوجين بإهداء الفنان حسين فهمي ميداليته الخاصة تقديرا له على دوره البارز مع هذه الفئة من أجل دمجها مع المجتمع. وشهد الختام حضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي والفنان الكبير حسين فهمي سفير الاولمبياد الخاص. واستضافة مصر الالعاب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي ملاعب استاد القاهرة الدولي واستاد الدفاع الجوي بمشاركة 42 دولة أفريقية وتختتتم الألعاب يوم 31 يناير الجاري برحيل الوفود المشاركة . وحصد منتخب مصر 34 ميدالية متنوعة بواقع 5 ميداليات ذهبية و 12 ميدالية فضية و16 ميدالية برونزية. Advertisements ففي كرة السلة حصدت مصر 3 ميداليات بواقع فضية للبنين وآخرى للبنات، وذهبية لفريق البنات الموحد وذهبية للبنين. أما في رياضة البوتشي توجت مصر في مسابقات الفردي على مستوى البنات بـ3 ميداليات فضية و 3 ميدالية برونزية وأيضا المركز الرابع، وفي البنين ميداليتين فضيتين ومركز رابع، وفي الزوحي رجال حققت مصر ميدالية برونزية ومركز رابع وبالزوجي للسيدات ميدالية فضية وبرونزية ومركز رابع. وخلال مسابقات كرة القدم حصدت سيدات مصر الميدالية الذهبية ورجال مصر الميدالية الفضية. بينما في ألعاب قوى على مستوى البنين توجت مصر بـ2 ذهبية و 2 فضية و 5 برونزية و5 مركز رابع، وعلى مستوى البنات حصدت مصر ذهبية وفضية و 6 برونزيات ومركز رابع.

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