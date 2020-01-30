شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سموحة والاتحاد 1/1 في مباراة الـ "نيران الصديقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مباراة الاتحاد السكندري وسموحة بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري ، هدفي اللقاء تم احرازهما بنيران صديقة حيث تقدم الاتحاد السكندري بهدف احرزه مدافع سموحة في مرماه ، وتعادل سموحة بهدف أحرزه حارس مرمي الاتحاد في مرماه.

انتهي الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري وسموحة بتقدم زعيم الثغر بهدف نظيف أحرزه خالد عبد الفتاح مدافع سموحة بالخطأ في مرماه، بعدما حول عرضية بازوكا بالخطأ في مرمي الهاني سليمان في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول.

عقب الهدف حاول لاعبو سموحة تعديل النتيجة من خلال الضغط علي لاعبي الاتحاد السكندري والاعتماد علي سرعات صلاح محسن وحسام حسن مهاجم الفريق الأزرق ، الا ان محاولات سموحة انتهت بالفشل لينتهي الشوط بتقدم الاتحاد السكندري بهدف نظيف.

في الشوط الثاني نشط لاعبو سموحة ، حتي نجح الفريق في ادراك التعادل في الدقيقة 63 من عمر مباراة الفريقين، عن طريق نيران صديقة أيضا حيث فشل عماد السيد حارس مرمي الاتحاد السكندري في ابعاد ركنية للمنافس ليحولها في مرماه لتصبح النتيجة 1/1 بين الفريقين.

بدأ طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم امام سموحة ضمن مباريات الجولة الـ 15 بالدوري ، وتضمن تشكيل الاتحاد السكندري كل من :

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عماد السيد في حراسة المرمي ، امامه الرباعي السيد سالم وإسلام جمال ومحمود رزق ومحمود شعبان ، وفي الوسط نور السيد ومانجا واكوي ، وفي الهجوم احمد رفعت وخالد قمر ورزاق سيسيه.

فيما اعلن حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة تشكيل فريقه لمباراة اليوم ، والذي ضم كل من :

الهاني سليمان في حراسة المرمي ، ويوسف ديوب وصلاح محسن ورجب نبيل واحمد حمص وحسام حسن وشريف رضا ومحمد كوفي ومحمد طلعت واحمد أبو الفتوح وخالد عبد الفتاح.

بهة النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة الـ 26 محتلا بها المركز الـ 4 في جدول الترتيب، بينما يصبح رصيد سموحة 20 نقطة في المركز الـ 8 من جدول الدوري.