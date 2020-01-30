شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر قائمة الزمالك في السوبر الإفريقي.. 28 لاعبا و15 جهاز فني وإداري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، قائمة فريق الزمالك الأفريقية التي أرسلها اليوم الخميس، إلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، للتواجد في السوبر الافريقي أمام الترجي التونسى، فى المباراة المحدد لها يوم 14 من شهر فبراير المقبل، فى البطولة التى يشارك فيها الزمالك بصفته بطل الكونفدرالية فى نسخته الماضية بينما يشارك الترجى بصفته بطل دورى أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة التى أرسل الزمالك إلى الكاف، لإنهاء إجراءات دخولهم قطر، 28 لاعبا، إلى جانب 15 فردا من أعضاء الجهاز الفنى والإدارى ولم يتضمن الكشف المرسل إلى الكاف اسم أي عضو من مجلس إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور، وفقا لما أوضحه مصدر مسؤول بالزمالك لليوم السابع.

وخلت القائمة من أسماء الثنائى خالد بوطيب ومحمود عبد العزيز "زيزو" وجاءت كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمود جنش – محمد صبحى.

الدفاع: أحمد عيد - حازم إمام - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي.

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الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن.

وسط الهجوم: يوسف أوباما - إسلام جابر -محمد عنتر - أحمد سيد زيزو - كريم بامبو- محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم.

الهجوم: مصطفي محمد - عمر السعيد – كاسونجو، وذلك إلى جانب صانع الألعاب إمام عاشور الغير مقيد إفريقياً.

وجاء إرسال الزمالك لقائمته إلى الكاف قبل نهاية المهلة المحددة التى أوضحها الاتحاد الإفريقى فى خطابه إلى الزمالك بشأن ضرورة إرسال أسماء بعثة الفريق قبل نهاية المهلة التى حددها الكاف وجاء الاسم الـ28 فى قائمة الزمالك المرسلة للاتحاد الأفريقى هو إمام عاشور صانع ألعاب الفريق رغم عدم قيده فى قائمة الفريق الأفريقية إلا إن الزمالك طلب إنهاء إجراءات سفره من الكاف مثل باقى اللاعبين.