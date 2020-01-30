شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الرياضة والتضامن يشهدان حفل ختام أول ألعاب أفريقية للاولمبياد الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ،مساء اليوم الخميس، حفل ختام أول ألعاب أفريقية للاولمبياد الخاص والتي استضافته مصر في الفترة 23- 31 يناير الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حضر حفل الختام المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب، والسيد تشارلز نيامبي الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص بإفريقيا، والفنان حسين فهمي سفير الاولمبياد الدولى، وأعضاء اللجنة المنظمة، وعدد من قيادات وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الإجتماعي، ومجموعة من اللاعبين والوفود المشاركة.

وتخلل الحفل تكريم رؤساء الوفود المشاركة بالألعاب، والرعاة، وعرض تقرير مصور حول أبرز المنافسات التي شهدتها البطولة.

Advertisements

ومن جانبه، أشاد وزير الشباب والرياضة بالمنافسات الرياضية المتنوعة التي تضمنتها الألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص، وما صاحبها من تنظيم على أفضل مستوى، لافتاً إلى تميز أداء اللاعبين الذين قدموه خلال دورة الألعاب، وهو ما يعكس اهتمام الدول الإفريقية بأبنائها الموهوبين رياضياً من ذوى الهمم والقدرات الخاصة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بذوي الهمم والقدرات الخاصة والذين يتحدون الصعاب ويحققون الإنجازات لأوطانهم في شتي المجالات، بعزمهم واصرارهم وقدرتهم على التحدى، مشيراً إلى البرامج والمشروعات التى تنفذها الوزارة لذوي الهمم والقدرات الخاصة على مدار العام.

فيما تقدم المهندس أيمن عبد الوهاب بالشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم دورة الألعاب من أعضاء اللجنة المنظمة والشباب المتطوعين، وذلك لنجاح منافسات الألعاب والفعاليات المصاحبة لها، مثنياً على الدور الملوس لوزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى في تنفيذ دورة الألعاب.